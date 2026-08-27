

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مرتضوی افزود: نوزدهمین دوره المپیاد جهانی علوم زمین از ۲۰ تا ۲۷ آگوست ۲۰۲۶ به میزبانی شهر تورین ایتالیا برگزار شد که تیم ملی جمهوری اسلامی ایران در رقابت با نخبگان جهان موفق به ثبت نتایجی درخشان شد.

وی افزود: در این دوره از رقابت‌ها، غزل قاضی‌زاده دانش‌آموز بیرجندی ، به عنوان یکی از اعضای تیم ملی ۴ نفره جمهوری اسلامی ایران، موفق شد در دو بخش انفرادی و تیمی برای کشورمان و خراسان جنوبی افتخارآفرینی کند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: قاضی‌زاده در بخش رقابت‌های تست‌های انفرادی مدال برنز جهان را بر گردن آویخت و همچنین در بخش کاوش گروهی میدانی بین‌المللی نیز به همراه تیم موفق به کسب مدال برنز شد.

مرتضوی با اشاره به سطح بالای علمی این دوره از مسابقات و حضور کشور‌های صاحب‌نام افزود: تیم ملی کشورمان در این رویداد بین‌المللی در بخش‌های مختلف از جمله مستند کوتاه، طرح سیستم زمین و بخش‌های انفرادی و تیمی به مقام‌های برتر و مدال‌های طلا، نقره و برنز دست یافت.