فرماندار بردسکن با اشاره به هدررفت ۴۲ درصدی آب در شبکه شهری این شهرستان، بر ضرورت اصلاح و نوسازی شبکه توزیع آب و تسریع در اجرای طرح فاضلاب شهری تأکید کرد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، فرماندار بردسکن در آیین افتتاح و بهره‌ برداری از چند طرح آبرسانی در این شهرستان اظهار کرد: امروز برای تأمین آب، با زحمت فراوان منابع آب زیرزمینی را استخراج می‌ کنیم اما بخشی از این منابع ارزشمند در شبکه‌ های توزیع هدر می‌ رود و باید برای کاهش این میزان، برنامه جدی داشته باشیم.

محمدجواد صفرنژاد افزود: بر اساس گزارش اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، میزان هدررفت آب در شبکه روستایی شهرستان حدود ۲۶ درصد و در شبکه شهری ۴۲ درصد اعلام شده است که رقم قابل توجهی محسوب می‌ شود و ضرورت اصلاح شبکه و مدیریت مصرف را دوچندان می‌ کند.

فرماندار بردسکن با بیان اینکه میزان هدررفت آب در بخش روستایی شهرستان نسبت به میانگین استان وضعیت بهتری دارد، تصریح کرد: اگرچه در حوزه روستایی شرایط مطلوب‌ تر است، اما هدررفت ۴۲ درصدی در شبکه شهری باید به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

صفرنژاد ادامه داد: در همین راستا، موضوع تأمین لوله و اصلاح شبکه توزیع آب با همکاری مجموعه مدیریت شهری در حال پیگیری است و امیدواریم با همراهی شورای اسلامی شهر و دستگاه‌ های مرتبط، اقدامات مؤثری برای کاهش هدررفت آب انجام شود.

وی همچنین اجرای طرح فاضلاب شهری را یکی دیگر از مطالبات مهم شهرستان عنوان کرد و گفت: مطالعات طرح فاضلاب شهری باید هرچه سریع‌ تر انجام شود و این موضوع را به‌ عنوان یکی از طرح‌ های مهم شهرستان پیگیری خواهیم کرد.