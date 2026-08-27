محمدجواد صفرنژاد افزود: بر اساس گزارش اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، میزان هدررفت آب در شبکه روستایی شهرستان حدود ۲۶ درصد و در شبکه شهری ۴۲ درصد اعلام شده است که رقم قابل توجهی محسوب می شود و ضرورت اصلاح شبکه و مدیریت مصرف را دوچندان می کند.
فرماندار بردسکن با بیان اینکه میزان هدررفت آب در بخش روستایی شهرستان نسبت به میانگین استان وضعیت بهتری دارد، تصریح کرد: اگرچه در حوزه روستایی شرایط مطلوب تر است، اما هدررفت ۴۲ درصدی در شبکه شهری باید بهصورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
صفرنژاد ادامه داد: در همین راستا، موضوع تأمین لوله و اصلاح شبکه توزیع آب با همکاری مجموعه مدیریت شهری در حال پیگیری است و امیدواریم با همراهی شورای اسلامی شهر و دستگاه های مرتبط، اقدامات مؤثری برای کاهش هدررفت آب انجام شود.
وی همچنین اجرای طرح فاضلاب شهری را یکی دیگر از مطالبات مهم شهرستان عنوان کرد و گفت: مطالعات طرح فاضلاب شهری باید هرچه سریع تر انجام شود و این موضوع را به عنوان یکی از طرح های مهم شهرستان پیگیری خواهیم کرد.
تحقق ۲۳۸۵ میلیارد ریال اعتبار برای توسعه زیرساخت های آب شرب بردسکن
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان بردسکن هم در این مراسم گفت: در ۱۴ ماه گذشته و با حمایت و پیگیری مسئولان، ۲۳۸۵ میلیارد ریال اعتبار از محل منابع مختلف برای توسعه و تأمین زیرساخت های آب شرب شهری و روستایی شهرستان بردسکن جذب و هزینه شده است.
محمد صادقی افزود: این اعتبارات در بخش های مختلف از جمله ساخت و توسعه مخازن ذخیره آب، خطوط انتقال، تأمین منابع آبی، حفر و تجهیز چاه ها و اصلاح شبکه های توزیع آب در شهرها و روستاهای شهرستان هزینه شده است.
صادقی ادامه داد: در همین مدت، ۱۰ حلقه چاه عمیق در سطح شهرستان تجهیز شده که برای برخی از آنها حدود ۵۰۰ میلیون تومان و برای برخی دیگر از جمله چاه سیف آباد تا ۱۲ میلیارد تومان هزینه شده است.
مدیر امور آب و فاضلاب بردسکن با اشاره به تکمیل شبکه آبرسانی روستای سعادت آباد گفت: این طرح با هزینه بیش از پنج میلیارد تومان اجرا شده و شبکه اکنون تحت آزمایش قرار گرفته و امکان واگذاری انشعاب به متقاضیان فراهم شده است.
وی با اشاره به مشارکت خیران در توسعه شبکه های آبرسانی افزود: در مجموع ۲۷/۵ کیلومتر خط انتقال و شبکه آبرسانی اجرا شده که حدود ۸/۵ کیلومتر آن با مشارکت مجمع خیرین آبرسان کشور تأمین شده است و در بخش حفاری و عملیات اجرایی نیز دهیاران و خیران محلی مشارکت داشته اند.
صادقی کاهش هدررفت آب را یکی از اولویت های مهم آبفای شهرستان عنوان کرد و گفت: میزان پرت آب در شبکه های آبرسانی باید به صورت مستمر کاهش پیدا کند؛ چرا که کاهش هدررفت علاوه بر صرفه جویی در منابع آبی، موجب کاهش هزینه های اجتماعی، جلوگیری از شکافت آسفالت و کاهش نارضایتی مردم خواهد شد.
وی افزود: در شهر بردسکن هم اکنون حدود ۱۵۷ لیتر بر ثانیه آب از ۶ حلقه چاه در مدار، استحصال می شود و با توجه به میزان هدررفت، اصلاح شبکه های فرسوده و کاهش پرت آب، نیازمند توجه و اختصاص اعتبارات ویژه هستیم.
مدیر امور آب و فاضلاب بردسکن با اشاره به دیگر طرح های اجراشده اظهار کرد: آبرسانی به مسکن ملی شهر شهرآباد آماده واگذاری انشعاب است و در مجتمع کوهپایه نیز با مهندسی مجدد ایستگاه پمپاژ و افزایش توان تأسیسات، ظرفیت استحصال و انتقال آب افزایش یافته است.
وی ادامه داد: مخزن ۱۵ هزار مترمکعبی بردسکن که یکی از مطالبات مهم شهرستان در حوزه تأمین آب پایدار است، اکنون حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای اجرای آن ۴۰ میلیارد تومان اعتبار تأمین شده است.
صادقی همچنین با اشاره به پیشرفت ۷۰ درصدی طرح آبرسانی به مسکن ملی ۴۸ هکتاری، گفت: برای این طرح نیز ۲۲ میلیارد تومان اعتبار تأمین شده است و عملیات اجرایی آن با جدیت ادامه دارد.
وی افزود: ساخت مخزن در مجتمع پنج روستایی جلال آباد، زنگنه، کاظم آباد، رحمانی و عبداللهآباد نیز با اعتباری افزون بر ۳۱ میلیارد تومان آغاز شده و پیمانکار در حال فعالیت است.
مدیر امور آب و فاضلاب بردسکن از اجرای طرح های تأمین آب در بخش شهرآباد نیزیاد کرد و گفت: با توجه به نبود منبع آب پایدار و شیرین در منطقه، یک حلقه چاه در محدوده این بخش حفاری شده و عملیات انتقال آب از چاه به مخزن برای تأمین کسری آب روستاهای بخش شهرآباد در حال پیگیری است.
وی درباره روستاهای علیا و سفلی نیز اظهار کرد: برای اجرای طرح آبرسانی این روستاها ۹ میلیارد تومان اعتبار مصوب و تخصیص داده شده اما هنوز پیمانکار مشخص نشده است.
صادقی گفت: برای آبرسانی روستای مرندیز نیز با توجه به مشکلات کیفی و قرار داشتن چاه آب در داخل بافت مسکونی روستا، ۶۳ میلیارد ریال اعتبار تأمین شده است.