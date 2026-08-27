به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اعضای این باند با سندسازی غیرقانونی، ده‌ها هکتار از اراضی شهری به ارزش هزاران میلیارد تومان را تصاحب کرده بودند که سرانجام در چنگال قانون گرفتار شدند.

به گزارش روابط عمومی مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، این مرکز در راستای عمل به فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی در لزوم برخورد قاطع با انواع مفاسد و دستور رییس قوه قضائیه در صیانت از حقوق عمومی و مقابله بدون اغماض با مصادیق فساد اقتصادی، با اجرای عملیاتی دقیق، غافلگیر کننده و پیچیده، نسبت به شناسایی و انهدام این شبکه گسترده اقدام کرد.

بر اساس این گزارش، اعضای شبکه یادشده با بهره‌گیری از جعل سند، سندسازی غیرواقعی و سوءاستفاده از فرآیند اجرای احکام قضایی، در صدد بودند مالکیت ۶۷ هکتار از اراضی مرغوب شهری به ارزش تقریبی ۱۸۰ هزار میلیارد ریال، به‌همراه ۶ قطعه ملک دیگر به مساحت مجموع ۴ هزار متر مربع و ارزشی بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال را به نام خود به ثبت برسانند که با هوشیاری و اقدام سربازان گمنام امام زمان (عج) در حفاظت و اطلاعات دستگاه قضایی، از تضییع گسترده حقوق بیت‌المال جلوگیری به عمل آمد. در نتیجه این عملیات، ۴۸ نفر از عوامل و افراد مرتبط با این پرونده شناسایی و بازداشت شدند.

ستاد خبری حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه ضمن تأکید بر عزم راسخ قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد و خشکاندن ریشه‌های آن، از عموم هم‌وطنان درخواست کرد در صورت مشاهده جرائم مرتبط، مراتب را از طریق سامانه تلفنی ۱۲۷ به این ستاد اطلاع‌رسانی کنند.