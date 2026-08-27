افتتاح ۵۱۰ واحد مسکن روستایی در دشتستان همزمان با هفته دولت
همزمان با هفته دولت طرحهای مسکن مددجویان و مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی در دشتستان افتتاح شد.
فرماندار دشتستان در این مراسم با تأکید بر ضرورت حمایت از اقشار کمبرخوردار و توسعه زیرساختهای روستایی اظهار کرد: اجرای طرحهای حوزه مسکن روستایی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی خانوارها و ایجاد امنیت و پایداری در سکونتگاههای روستایی دارد.
احمد دشتی با اشاره به طرحهای افتتاحشده در دشتستان افزود: در مجموع ۵۱۰ واحد مسکن روستایی با اعتباری بیش از ۶۱۲ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیده است که این طرحها در راستای تأمین مسکن مناسب و مقاوم برای روستاییان اجرا شدهاند.
فرماندار دشتستان همچنین از تخصیص ۱۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض در قالب طرحهای خانه امید و تفاهمنامههای بنیاد مسکن با سایر نهادها خبر داد و گفت: این حمایتها با هدف تسهیل خانهدار شدن خانوادههای کمدرآمد و اقشار نیازمند اختصاص یافته است.
دشتی مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی را یکی از اولویتهای مهم در حوزه توسعه روستاها دانست و بیان کرد: افزایش تابآوری واحدهای مسکونی در برابر حوادث و ارتقای کیفیت ساختوساز، از محورهای اساسی برنامههای دولت در مناطق روستایی است.
وی گفت: استمرار اجرای طرحهای مسکن روستایی و حمایت از خانوارهای کمبرخوردار میتواند زمینهساز بهبود شرایط سکونت، ماندگاری جمعیت در روستاها و تقویت زیرساختهای این مناطق شود.