به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر ، ۵۱۰ واحد مسکن روستایی با مجموع اعتبار ۶۱۲ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

فرماندار دشتستان در این مراسم با تأکید بر ضرورت حمایت از اقشار کم‌برخوردار و توسعه زیرساخت‌های روستایی اظهار کرد: اجرای طرح‌های حوزه مسکن روستایی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی خانوار‌ها و ایجاد امنیت و پایداری در سکونتگاه‌های روستایی دارد.

احمد دشتی با اشاره به طرح‌های افتتاح‌شده در دشتستان افزود: در مجموع ۵۱۰ واحد مسکن روستایی با اعتباری بیش از ۶۱۲ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است که این طرح‌ها در راستای تأمین مسکن مناسب و مقاوم برای روستاییان اجرا شده‌اند.

فرماندار دشتستان همچنین از تخصیص ۱۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض در قالب طرح‌های خانه امید و تفاهم‌نامه‌های بنیاد مسکن با سایر نهاد‌ها خبر داد و گفت: این حمایت‌ها با هدف تسهیل خانه‌دار شدن خانواده‌های کم‌درآمد و اقشار نیازمند اختصاص یافته است.

دشتی مقاوم‌سازی واحد‌های مسکونی روستایی را یکی از اولویت‌های مهم در حوزه توسعه روستا‌ها دانست و بیان کرد: افزایش تاب‌آوری واحد‌های مسکونی در برابر حوادث و ارتقای کیفیت ساخت‌وساز، از محور‌های اساسی برنامه‌های دولت در مناطق روستایی است.

وی گفت: استمرار اجرای طرح‌های مسکن روستایی و حمایت از خانوار‌های کم‌برخوردار می‌تواند زمینه‌ساز بهبود شرایط سکونت، ماندگاری جمعیت در روستا‌ها و تقویت زیرساخت‌های این مناطق شود.