وزیر نیرو با اشاره به اهمیت انتقال آب سرانی گفت: با اجرای طرح آب سرانی، خراسان شمالی قابلیت شبکه‌شدن در شرایط بحران را پیدا می‌کند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، عباس علی‌آبادی، در جلسه شورای اداری خراسان شمالی با اشاره به اهمیت طرح انتقال آب سرانی گفت: اگر تنها طرح آب سرانی به سرانجام برسد، خراسان شمالی نخستین استانی خواهد بود که قابلیت شبکه شدن منابع آب را پیدا می‌کند و در شرایط بحران نیز امکان کمک رسانی و مدیریت منابع در آن فراهم خواهد شد.

وی با بیان اینکه توسعه صنعت برق در دنیا متناسب با رشد جمعیت انجام می‌شود، اظهار کرد: جمعیت کشور حدود ۲.۵ برابر افزایش یافته، اما ظرفیت صنعت برق ۱۲ برابر شده است؛ این در حالی است که مصرف و ظرفیت الکتریکی متناسب با جمعیت، افزایش قابل توجهی داشته است.

علی‌آبادی با تأکید بر ضرورت جذب سرمایه‌گذار در استان گفت: هر اقدامی نیازمند سرمایه‌گذاری است و متأسفانه بسیاری از ظرفیت‌ها به بیراهه رفته‌اند؛ بنابراین باید سرمایه‌ها را به مسیر درست بازگردانیم.

وی ادامه داد: همه گستره خراسان شمالی می‌تواند منشأ ثروت باشد و باید برای جذب سرمایه‌گذاران تلاش کرد، چرا که فرصت‌های خوبی در استان وجود دارد.

وزیر نیرو با اشاره به رشد ظرفیت‌های صنعت برق کشور خاطر نشان کرد: در مقایسه با رشد جمعیت، ظرفیت الکتریکی صنعت برق حدود ۶ برابر افزایش یافته است و این موضوع نشان‌دهنده توسعه قابل توجه این صنعت است.

علی آبادی همچنین همکاری مردم و دولت را در مدیریت شرایط جنگ اخیر مورد توجه قرار داد و گفت: همکاری مردم و دولت در زمان جنگ، دشمنان را ناامید کرد و باید فرهنگ درست مصرف کردن را در جامعه نهادینه کنیم.

وی افزود: مردم در جریان جنگ اخیر به خوبی مصرف را مدیریت کردند و قدردان این همراهی هستیم؛ به‌طوری که حدود ۲ هزار مگاوات کاهش مصرف داشتیم که بسیار افتخارآمیز است.

وزیر نیرو با تأکید بر حمایت از خراسان شمالی گفت: ما در کنار خراسان‌شمالی هستیم، اما منابع محدود است. حدود ۱۰۰ میلیارد متر مکعب آب در اختیار داریم و باید آن را درست مصرف کنیم؛ با منابع محدود نمی‌توان هر کاری انجام داد، اما می‌توان در هر شهرستان یک اقدام اساسی و اولویت‌دار را به سرانجام رساند.

علی آبادی با اشاره به شرایط کشور تأکید کرد: ما جنگ طلب نیستیم، بلکه از خود دفاع می‌کنیم و بر ایستادگی و مقاومت تأکید داریم؛ بنابراین باید در مقابل دشمن به فرزندان خود امید بدهیم.

وی تصریح کرد: زیرساخت‌های آب و برق خراسان شمالی را تضمین می‌کنیم.

وی در پایان با اشاره به توسعه نیروگاه‌های خورشیدی گفت: اقدامات امیدبخش در راه است و احداث نیروگاه خورشیدی در دنیا یک اقدام بزرگ محسوب می‌شود و برای آن جشن می‌گیرند؛ بنابراین باید با نگاه امیدبخش و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، مسیر توسعه را دنبال کنیم.