درخواست عضو شورای شهر تهران برای تدوین برنامه راهبردی برقیسازی خودروها
رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورای اسلامی شهر تهران گفت: یک برنامه راهبردی ده ساله برای برقیسازی خودروها باید تدوین شود تا این تحول در طول دورههای مختلف دولتی تداوم یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
حجتالاسلام آقامیری تصریح کرد: این مسیر باید به سمت اصلاح ریشهای صنعت خودروسازی در حوزه خودروهای برقی و هیبریدی پیش برود تا گرههای ساختاری این صنعت بهطور کامل گشوده شود.
وی با نقد تمرکز بر سیاستهای صرفهجویی در مصرف بنزین، گفت: این رویکرد دارای سقف مشخصی است و نمیتواند راهکاری بلندمدت باشد.
عضو شورای شهر تهران با استناد به تجربه شهر پکن در چین که طی ده سال اخیر از آلودهترین پایتختها به یکی از پاکترین شهرهای جهان تبدیل شد، تأکید کرد که سرمایهگذاری بر روی انرژیهای پاک و برقیسازی سیستم خودروها، راهکاری ماندگارتر، پاکتر و کمچالشتر از تولید و مصرف بنزین است.