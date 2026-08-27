به گزارش خبرگزار‌ی صداوسیما، مرکز اصفهان؛ ۵۵ طرح عمرانی، کشاورزی و زیرساختی در فریدن با بیش از ۵۲۷ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان هزینه در سومین روز از هفته دولت به بهره‌برداری رسید.

همچنین عملیات اجرایی پنج طرح جدید نیز با سرمایه‌گذاری ۷۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی در شهرستان فریدن آغاز شد.

در مجموع این برنامه‌ها امروز، ۶۰ عنوان طرح با اعتبار ۶۰۱ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان وارد مرحله اجرایی یا بهره‌برداری شدند.

در حوزه راه و ترابری، طرح روکش و آسفالت محور استراتژیک داران – الیگودرز به طول ۶ کیلومتر افتتاح شد، همچنین در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، نیروگاه خورشیدی ۶۵ کیلوواتی روستای غرغن به عنوان گامی مؤثر در توسعه انرژی پاک و توانمندسازی روستایی به بهره‌برداری رسید.

در حوزه مدیریت شهری و روستایی نیز طرح روشنایی بلوار امام علی (ع) شهر آشجرد و یک دستگاه خودروی آتش‌نشانی مجهز در روستای اسکندری با هدف ارتقای سطح ایمنی منطقه افتتاح و تحویل داده شد.

در ادامه برنامه‌ها، عملیات اجرایی اصلاح و بازسازی شبکه آب شرب شهر‌ها و روستا‌های شهرستان فریدن به طول ۱۲ کیلومتر (به شکل آزمایشی در شهر دامنه) آغاز شد، همچنین طرح احداث پایگاه اورژانس روستای خویگان جهت ارتقای خدمات فوریت‌های پزشکی و پوشش امدادی حوزه سلامت کلنگ‌زنی شد.

همچنین گلخانه پیشرفته ۲ هکتاری در شهر دامنه که نقشی مهم در افزایش بهره‌وری مصرف آب و تولید محصول صادرات‌محور دارد از دیگر طرح‌هایی است که امروز افتتاح شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در حاشیه این مراسم گفت: هدف اصلی از سفر به شهرستان فریدن، علاوه بر افتتاح و نظارت بر پیشرفت طرح‌های عمرانی، شناسایی و تقویت پیشران‌های اقتصادی این منطقه است.

کوروش خسروی با تأکید بر لزوم اصلاح الگوی کشت در غرب استان افزود: چشم‌انداز ما تبدیل فریدن به قطب بزرگ تولید گیاهان دارویی و محصولات کم‌آب‌بر است، در کنار این راهبرد، نخستین و ضروری‌ترین گام در توسعه کشاورزی منطقه، تعیین دقیق ظرفیت و ایجاد سردخانه‌های استاندارد است تا کشاورزان با ضرر و افت قیمت محصول مواجه نشوند و چرخه ارزش افزوده حفظ شود.