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نمایندگان کشورمان در سه وزن روز نخست رقابتهای آزاد تکواندو بانوان قهرمانی جهان - چین، فردا به مصاف رقبای خود میروند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین روز این رقابتها، ساینا کریمی در وزن ۴۶- کیلوگرم، نسترن ولیزاده و یلدا ولینژاد در وزن ۶۲- کیلوگرم و حنا زرینکمر و فاطمه احمدی در وزن ۷۳+ کیلوگرم روی شیاپچانگ میروند.
در وزن ۴۶- کیلوگرم، ساینا کریمی در نخستین مبارزه مقابل «ما سوم یی» از هنگکنگ قرار میگیرد و در صورت پیروزی، با برنده مسابقه نمایندگان روسیه و برزیل مبارزه می کند، و در دور سوم، در صورت برد به مصاف تکواندوکار ژاپنی خواهد رفت.
نسترن ولیزاده در وزن ۶۲- کیلوگرم، به مصاف «دودنیکوا آناستاسیا» از روسیه میرود و در صورت پیروزی با «آدیل بکیزی آیشا» از قزاقستان مبارزه خواهد کرد. همچنین یلدا ولینژاد با «نادا لاراج» از مراکش مسابقه می دهد و در صورت برتری به مصاف «خییتوا سوینچ» از ازبکستان خواهد رفت.
در وزن به اضافه ۷۳ کیلوگرم، فاطمه احمدی در نخستین مبارزه با «ماتیس ماگدالنا» از کرواسی روبرو میشود و در صورت پیروزی، با برنده دیدار «مسلیموا لینارا» از روسیه و «سونگ دا بین» از کره جنوبی مبارزه خواهد کرد. حنا زرینکمر نیز در همین وزن مبارزه خود را با برنده دیدار «ژانگ سوچان» و «وانگ منجکی» از چین برگزار میکند.
ناهید کیانی، هستی محمدی و ساغر مرادی هم هشتم شهریور مسابقه می دهند. تیم ملی تکواندو بانوان با هدایت مهروز ساعی در این رقابت ها شرکت کرده است.
مسابقات تکواندو آزاد چین، دارای ۴۰ امتیاز در رتبه بندی المپیکی است.