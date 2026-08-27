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مسابقات ورزشی کارکنان دستگاههای اجرایی استان قزوین با حضور ۹۰۰ ورزشکار زن و مرد، در ۹ رشته ورزشی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز قزوین، مظفر علی شائی مدیر کل ورزش و جوانان استان گفت: این رقابتها در پنج رشته ویژه آقایان و چهار رشته ویژه بانوان برگزار میشود و ورزشکاران دستگاههای اجرایی استان به مدت یک ماه با یکدیگر رقابت میکنند.
وی افزود: رشتههای این دوره با نظر کارکنان و مدیران ورزش دستگاههای اجرایی انتخاب شدهاند و بیشتر بر ورزشهای گروهی و اجتماعی تمرکز دارند.
به گفته مدیر کل ورزش و جوانان استان؛ هدف از برگزاری این مسابقات، تقویت نشاط، همبستگی اجتماعی، روحیه مسئولیتپذیری و کار تیمی میان کارکنان دولت عنوان شده است.
در پایان رقابتها نیز، طی جشنوارهای از دستگاههای اجرایی و ورزشکاران برتر تجلیل خواهد شد.