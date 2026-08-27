مرکز آمار ایران اعلام کرد: در مرداد ماه ۱۴۰۵ شاخص قیمت مصرف کننده خانوار‌های کشور به عدد ۷۰۰/۱ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۳/۴ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۸۹/۰ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز آمار ایران منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در مرداد ماه ۱۴۰۵ تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور، ۸۹/۰ درصد بوده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین، ۸۹/۰ درصد بیشتر از مرداد ماه ۱۴۰۴ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده­‌اند. تورم نقطه به نقطه مرداد ماه ۱۴۰۵ در مقایسه با ماه قبل، ۱/۱ واحد درصد افزایش داشته است.

تورم ماهانه خانوار‌های کشور

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در مرداد ماه ۱۴۰۵ تورم ماهانه خانوار‌های کشور برابر ۳/۴ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۳/۶ درصد و برای گروه عمده «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات»، ۳/۳ درصد بوده است.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در مرداد ماه ۱۴۰۵

نرخ تورم سالانه کشور در مرداد ماه ۱۴۰۵ برابر ۶۹/۹ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۶۷/۶ درصد برای دهک­­ دهم، تا ۷۸/۳ درصد برای دهک دوم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۱۰/۷ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۹/۶ واحد درصد) ۱/۱ واحد درصد افزایش داشته است.

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