به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، علی اصغر طهماسبی در نشست معاون رئیس جمهور وعلما و روحانیون و نخبگان اجتماعی گفت: این نشست‌ها فرصتی است تا عملکرد دولتمردان را با توجه به جنگ و شرایط خاص بازگو شود و بازهم برای مردم تلاش می‌کنند.

علی اصغر طهماسبی با بیان اینکه ارزیابی دولتمردان را با جمیع حوادث باید داشته باشیم افزود: بازهم تلاش خود را باید چند برابر کرد تا رضایت حداکثری مردم جلب شود

او گفت: ما پای کار کشور هستیم و به آن افتخار می‌کنیم همه در یک کشتی نشستیم باید از ایران و وطن دفاع کنیم.

استاندار گلستان با بیان اینکه از همه ظرفیت‌ها برای تگمیل طرح‌ها استفاده کرده‌ایم که نمونه آن سد چایلی است افزود: به ۶ روستا در سد چایلی، ۴۰۰ میلیون تومان وام بلاعوض و۵۰۰ میلیون تومان هم تسهیلات پرداخت شد، چون ما باید خدمت کنیم و مردم ولی نعمت ما هستند.

آخوند میرزا علی امام جمعه اهل تسنن آق قلا نیز در این نشست گفت: وحدت برای پیشرفت و اعتلای اسلام و نظام و کشورمهم است.

وی افزود: خدمات دولت مطلوب بوده و تبیین ومشورت با مردم و پیگیری مشکلات مردم باید جزو برنامه‌های دولت و مسئولان باشد.

مدیرکل کتابخانه‌های استان گفت: ۲۷ کتابخانه در استان فعال است و انتظار می‌رود به صورت ویژه در مناطق محروم و روستا‌ها کتابخانه ایجاد شود.