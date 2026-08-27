به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ هشتمین مسابقه پرش با اسب استان به میزبانی باشگاه سوارکاری ایران زمین واقع در مهیار شهرضا در رده‌های آزمون ورودی، مبتدی، E، نونهالان، نوجوانان و D بزرگسالان برگزار شد.

در رده D بزرگسالان این رقابت‌ها به ترتیب علیرضا روشن ضمیر با اسب لرنس، محمد حسین جنتیان با اسب اورست فور اور و علی شیروانی با اسب اوراد اول تا سوم شدند.

کیارش کرم فر با اسب نیل، امیر علی اخباریه با اسب اکشن و آوین بک زاده با اسب کشمیر نیز در جایگاه‌های اول تا سوم رده‌ی سنی نوجوانان قرار گرفتند و سید عرشیا طباطبایی با اسب هیون، باران صداقت راد با اسب ورینا و باران طهماسبی با اسب کندی از نفرات اول تا سوم رده سنی نونهالان شدند.

در رده سنی مبتدی نیز امیرحسین حکمی با اسب تارا Z، فاطمه حیدری با اسب سارافین و حدیث صالح با اسب تیریکسی در جایگاه‌های اول تا سوم قرار گرفتند و در رده‌ی E

حسین رضایی با اسب چکاوک و شکیبا نوربخش با اسب مهرآزاد درخشیدند و

در رده آزمون ورودی نیز مسعود خراسانی با اسب مای روبی، علی یوسفیان با اسب سلتکین و حلما عطایی با اسب آرامیس در رده‌های اول تا سوم قرار گرفتند.