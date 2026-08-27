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هشتمین مسابقه پرش با اسب استان اصفهان با معرفی برترینها پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ هشتمین مسابقه پرش با اسب استان به میزبانی باشگاه سوارکاری ایران زمین واقع در مهیار شهرضا در ردههای آزمون ورودی، مبتدی، E، نونهالان، نوجوانان و D بزرگسالان برگزار شد.
در رده D بزرگسالان این رقابتها به ترتیب علیرضا روشن ضمیر با اسب لرنس، محمد حسین جنتیان با اسب اورست فور اور و علی شیروانی با اسب اوراد اول تا سوم شدند.
کیارش کرم فر با اسب نیل، امیر علی اخباریه با اسب اکشن و آوین بک زاده با اسب کشمیر نیز در جایگاههای اول تا سوم ردهی سنی نوجوانان قرار گرفتند و سید عرشیا طباطبایی با اسب هیون، باران صداقت راد با اسب ورینا و باران طهماسبی با اسب کندی از نفرات اول تا سوم رده سنی نونهالان شدند.
در رده سنی مبتدی نیز امیرحسین حکمی با اسب تارا Z، فاطمه حیدری با اسب سارافین و حدیث صالح با اسب تیریکسی در جایگاههای اول تا سوم قرار گرفتند و در ردهی E
حسین رضایی با اسب چکاوک و شکیبا نوربخش با اسب مهرآزاد درخشیدند و
در رده آزمون ورودی نیز مسعود خراسانی با اسب مای روبی، علی یوسفیان با اسب سلتکین و حلما عطایی با اسب آرامیس در ردههای اول تا سوم قرار گرفتند.