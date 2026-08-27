به مناسبت روز پزشک و داروساز و دندانپزشک از فعالیان این حوزه و پزشکان نمونه در اصفهان تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ شاهین شیرانی رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به نقش مهم جامعه پزشکی در امید آفرینی در جامعه گفت: کادر درمان در روز‌های سخت جنگ تمام قد پای کار بودند و امروز با توجه به تلاش دشمن برای ایجاد ناامیدی در جامعه این پزشکان هستند که امید آفرین شده‌اند.

استاندار اصفهان نیز با سخنرانی در جمع پزشکان نمونه از اهمیت توجه به مناطق محروم و شهرستان‌ها یاد کرد و افزود: عدالت بهداشت و درمان باید با توجه به مناطق کم برخوردار رعایت شود و این مهم به همت مراکز بهداشت تا حدی محقق شده است.

در این آیین از پزشکان حوزه درمان، دندانپزشکان، اساتید آموزش درمانی و داروسازان نمونه تجلیل شد.