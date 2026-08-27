به گزارش خبرگزرای صدا وسیمای گیلان؛ علی اصغر داداش پور با بیان اینکه در مراکز بازسازی ذخایر گیلان، بیش از ۱۵ گونه آبزی تولید وتکثیر می‌شود، گفت: از خرداد تاکنون با هدف خفظ ذخایر دریای خزر ۷۰ میلیون قطعه انواع بچه ماهیان استخوانی در رودخانه‌های منتهی به دریای خزر در استان رهاسازی شده است.

وی با بیان اینکه رهاسازی این بچه ماهیان تا نیمه شهریورادامه دارد افزود: سفید، کفال، سوف، سیم از مهمترین انواع بچه ماهی استخوانی است که دررودخانه‌های منتهی به دریای خزر رهاسازی شد.