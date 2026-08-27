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ناامیدی صهیونیست‌ها از جنگ اقتصادی علیه ایران

روزنامه صهیونیستی یدیعوت آهارنوت اعلام کرد اکثر صهیونیست‌ها درباره کارایی تحریم‌های آمریکا علیه ایران تردید دارند و معتقدند جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران با شکست مواجه خواهد شد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۵- ۱۷:۴۲
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برچسب ها: جنگ اقتصادی علیه ایران ، تحریم‌های آمریکا ، تحریم اقتصادی
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