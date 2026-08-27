فداکاری و شهادت مهمترین مولفههای اقتدار ایران در برابر زورگویان
استاندار آذربایجان شرقی گفت: فداکاری و شهادت از مهمترین مولفههای اقتدار ایران در برابر زورگویان و استکبار جهانی است و نیروهای مسلح کشور با ایستادگی و مقاومت خود معادلات دشمنان را برهم زدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
بهرام سرمست در آیین غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدای تبریز که به مناسبت هفته دولت برگزار شد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای خدمت و شهدای جنگهای تحمیلی اخیر اظهار کرد:حضور در این مکان مقدس فرصتی برای ادای دین به شهدا و خانوادههای معظم آنان است.
وی با اشاره به نقش نیروهای مسلح در دفاع از کشور افزود: در جریان جنگهای تحمیلی اخیر، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با فداکاری و روحیه شهادت طلبی در خط مقدم ایستادگی کردند و این میزان مقاومت، بسیاری از تحلیلگران را به حیرت واداشت.
سرمست ادامه داد: این ایستادگی و مقاومت، جز با ایمان، فداکاری و روحیه شهادت طلبی قابل تبیین نیست و خواب آشفتهای را که دشمنان برای ملت ایران دیده بودند، برهم زد.
استاندار آذربایجان شرقی مردم را یکی دیگر از ارکان مهم اقتدار کشور دانست و گفت: در کنار رشادت نیروهای مسلح، پایبندی و حضور مردم در صحنه، به ویژه مردم آذربایجان شرقی، سرمایهای مهم برای امنیت و اقتدار کشور است.
وی با اشاره به عملکرد دولت در شرایط جنگی تصریح کرد: دولتمردان و دستگاههای اجرایی در سراسر کشور و به ویژه در آذربایجان شرقی تلاش کردند در پشتیبانی از نیروهای مسلح، تامین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی و حفظ معیشت مردم به گونهای عمل کنند که آثار و فشارهای جنگ تا حد امکان به درون خانوادهها منتقل نشود.
سرمست تعامل و همدلی میان ارکان مختلف مدیریتی استان را از عوامل مهم موفقیت در این شرایط عنوان کرد و افزود: تعامل میان مدیران دستگاههای اجرایی و ارکان حاکمیتی استان، اعضای شورای تامین، دستگاه قضایی و نمایندگان مردم در مجلس، فضای مناسبی برای خدمت رسانی و پیشبرد امور ایجاد کرده است.
وی خاطرنشان کرد: در سایه این هماهنگی و همکاری، فعالیتهای عمرانی و اقتصادی استان با وجود شرایط دشوار کشور ادامه یافت و آذربایجان شرقی بر اساس ارزیابیهای انجام شده در سطح وزارت کشور، از نظر سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی در نیمه دوم سال گذشته رتبه نخست کشور را کسب کرد.
استاندار آذربایجان شرقی گفت: امسال نیز از نظر حجم طرح های عمرانی قابل افتتاح در هفته دولت، استان آذربایجان شرقی در جایگاه نخست کشور قرار گرفته است.
وی با اشاره به ایثار خانوادههای شهدا اظهار کرد: این اقدامات، کمترین وظیفه دولت در قبال جانفشانی شهدا و خانوادههای معظم آنان است؛ خانوادههایی که عزیزترین سرمایههای خود را در راه دفاع از کشور تقدیم کردهاند.
وی با تاکید بر نقش تاریخی مردم آذربایجان در تحولات کشور افزود: آذربایجان همواره در مقاطع حساس تاریخ ایران نقشی تعیین کننده داشته و مردم این منطقه در بزنگاههای تاریخی، زمان شناسی، آگاهی و بصیرت خود را نشان دادهاند.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به دیدار تاریخی رهبر شهید انقلاب اسلامی با مردم آذربایجان در ۲۸ بهمن، خاطرنشان کرد: مردم آذربایجان در طول بیش از یک قرن گذشته، از نهضت مشروطیت و انقلاب اسلامی تا دفاع مقدس و جنگهای تحمیلی اخیر، همواره رسالت تاریخی خود را در قبال ایران بهخوبی ایفا کردهاند.
وی ادامه داد: نقش مردم آذربایجان در حفظ آرامش، وحدت، انسجام و وفاق ملی، نقشی تاریخی و ماندگار برای ایران است و باید قدردان این زمان شناسی، خودباوری، رشادت و فداکاری بود.
سرمست ابراز امیدواری کرد: همه دولتمردان و خدمتگزاران مردم با تلاش مضاعف در تامین امنیت، آرامش، رفاه و معیشت مردم، وظیفه خود را در قبال ملت قهرمان ایران و خانوادههای معظم شهدا به بهترین شکل انجام دهند.