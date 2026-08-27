افتتاح متمرکز طرحهای وزارت راه و شهرسازی در استان بوشهر
طرحهای متمرکز وزارت راه و شهرسازی استان بوشهر به صورت برخط با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر
، ساخت کمربندی و تقاطع غیرهمسطح ورودی گناوه، اجرای ۶۱ طرح در زمینه بهسازی، تعریض، روکش آسفالت و رفع نقاط پرحادثه راهها، بهرهبرداری از ۶۳۷ واحد مسکن شهری، واگذاری ۹۹۰ قطعه زمین در راستای طرح جوانی جمعیت و همچنین افتتاح کتابخانه عمومی بندر دیّر، از جمله شاخصترین طرحهایی است که با مجموع اعتبار ۴،۵۸۸ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر در آیین افتتاح متمرکز این طرحها اظهار داشت: اجرای این طرحها علاوه بر ارتقای سطح ایمنی تردد، روانسازی ترافیک و تکمیل زیرساختهای حملونقل جادهای، در بخش بازآفرینی شهری و بافتهای فرسوده نیز با افزایش سرانه فضاهای عمومی و فرهنگی، نقش مؤثری در احیای این محدودهها و بهبود کیفیت خدماترسانی به شهروندان شریف استان بوشهر ایفا میکند.
اصغر کشوریان افزود: کمربندی و تقاطع غیرهمسطح ورودی این شهر در قالب طرح کریدور بزرگراهی نوار ساحلی شناخته میشود، با ارزش روز ۱۳۰۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید. این طرح شامل پل روگذر و باند دوم کمربندی است و نقش مؤثری در کاهش بار ترافیکی ورودی و خروجی گناوه و افزایش ضریب ایمنی کاربران جادهای ایفا خواهد کرد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان در بخش دیگری از سخنان خود، از بهرهبرداری ۶۱ طرح در زمینه رفع نقاط پرحادثه، تعریض، بهسازی و روکش انواع راهها با ارزش روز ۲۱۹۹ میلیارد تومان خبر داد و تصریح کرد: این پروژهها بهمنظور ارتقای سطح ایمنی تردد و بهبود کیفیت مسیرهای ارتباطی استان اجرا شده است.
کشوریان همچنین از افتتاح ۶۳۷ واحد مسکن شهری در استان خبر داد و گفت: این واحدها در راستای سیاستهای دولت برای تأمین مسکن اقشار مختلف جامعه به بهرهبرداری رسیده است.
وی در ادامه با اشاره به واگذاری ۹۹۰ قطعه زمین در راستای اجرای طرح جوانی جمعیت در سطح استان اظهار داشت: این اقدام در چارچوب سیاستهای حمایتی دولت برای تسهیل خانهدار شدن خانوادهها و حمایت از فرزندآوری انجام شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر همچنین از افتتاح کتابخانه عمومی بندر دیر با ارزش روز ۵۰ میلیارد تومان خبر داد و خاطرنشان کرد: این پروژه از جمله طرحهای بازآفرینی شهری در استان بوشهر است و نشاندهنده توجه دولت به توسعه متوازن زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی در کنار پروژههای عمرانی است.
کشوریان در پایان با قدردانی از حمایتهای وزارت راه و شهرسازی، استانداری بوشهر و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط اظهار داشت: این افتتاح گسترده نشاندهنده عزم جدی دولت در تکمیل پروژههای عمرانی و تسریع در توسعه زیرساختهای استان بوشهر است و امیدواریم با تداوم این روند، شاهد بهرهبرداری از سایر طرحهای در دست اجرا در آینده نزدیک باشیم.