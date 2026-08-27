طرح‌های متمرکز وزارت راه و شهرسازی استان بوشهر به صورت برخط با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر ، ساخت کمربندی و تقاطع غیرهمسطح ورودی گناوه، اجرای ۶۱ طرح در زمینه بهسازی، تعریض، روکش آسفالت و رفع نقاط پرحادثه راه‌ها، بهره‌برداری از ۶۳۷ واحد مسکن شهری، واگذاری ۹۹۰ قطعه زمین در راستای طرح جوانی جمعیت و همچنین افتتاح کتابخانه عمومی بندر دیّر، از جمله شاخص‌ترین طرح‌هایی است که با مجموع اعتبار ۴،۵۸۸ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است.

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مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر در آیین افتتاح متمرکز این طرح‌ها اظهار داشت: اجرای این طرح‌ها علاوه بر ارتقای سطح ایمنی تردد، روان‌سازی ترافیک و تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، در بخش بازآفرینی شهری و بافت‌های فرسوده نیز با افزایش سرانه فضا‌های عمومی و فرهنگی، نقش مؤثری در احیای این محدوده‌ها و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان شریف استان بوشهر ایفا می‌کند.

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اصغر کشوریان افزود: کمربندی و تقاطع غیرهمسطح ورودی این شهر در قالب طرح کریدور بزرگراهی نوار ساحلی شناخته می‌شود، با ارزش روز ۱۳۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید. این طرح شامل پل روگذر و باند دوم کمربندی است و نقش مؤثری در کاهش بار ترافیکی ورودی و خروجی گناوه و افزایش ضریب ایمنی کاربران جاده‌ای ایفا خواهد کرد.

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مدیرکل راه و شهرسازی استان در بخش دیگری از سخنان خود، از بهره‌برداری ۶۱ طرح در زمینه رفع نقاط پرحادثه، تعریض، بهسازی و روکش انواع راه‌ها با ارزش روز ۲۱۹۹ میلیارد تومان خبر داد و تصریح کرد: این پروژه‌ها به‌منظور ارتقای سطح ایمنی تردد و بهبود کیفیت مسیر‌های ارتباطی استان اجرا شده است.

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کشوریان همچنین از افتتاح ۶۳۷ واحد مسکن شهری در استان خبر داد و گفت: این واحد‌ها در راستای سیاست‌های دولت برای تأمین مسکن اقشار مختلف جامعه به بهره‌برداری رسیده است.

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وی در ادامه با اشاره به واگذاری ۹۹۰ قطعه زمین در راستای اجرای طرح جوانی جمعیت در سطح استان اظهار داشت: این اقدام در چارچوب سیاست‌های حمایتی دولت برای تسهیل خانه‌دار شدن خانواده‌ها و حمایت از فرزندآوری انجام شده است.

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مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر همچنین از افتتاح کتابخانه عمومی بندر دیر با ارزش روز ۵۰ میلیارد تومان خبر داد و خاطرنشان کرد: این پروژه از جمله طرح‌های بازآفرینی شهری در استان بوشهر است و نشان‌دهنده توجه دولت به توسعه متوازن زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی در کنار پروژه‌های عمرانی است.

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کشوریان در پایان با قدردانی از حمایت‌های وزارت راه و شهرسازی، استانداری بوشهر و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط اظهار داشت: این افتتاح گسترده نشان‌دهنده عزم جدی دولت در تکمیل پروژه‌های عمرانی و تسریع در توسعه زیرساخت‌های استان بوشهر است و امیدواریم با تداوم این روند، شاهد بهره‌برداری از سایر طرح‌های در دست اجرا در آینده نزدیک باشیم.