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عملیات اجرایی ساخت طرح ۱۳۸ واحدی مسکن خانه امید، ویژه نیازمندان، با حضور احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روستای دره لبک کهگیلویه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، استاندار گفت: این طرح ۱۳۸ واحدی با همکاری سازمان ملی زمین و مسکن و با اختصاص زمین رایگان در حال اجراست.
رحمانی افزود: اولویت اصلی این مسکن با مددجویان بهزیستی است.
وی با بیان اینکه در این طرح متقاضیان از وام ۵۰۰ میلیون تومانی استفاده میکنند افزود: حمایتهای مالی متنوعی نیز از جمله کمکهای بلاعوض نهادهای حمایتی، مبالغ اختصاص یافته از حساب ۱۰۰ حضرت امام (ره) و حمایتهای خیرین نیز برای ساخت این واحدها پیشبینی شده است.
استاندار اضافه کرد: همچنین، پیشبینی شده است که برای هر واحد مسکن، مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان نیز از طریق مشارکتهای مردمی تأمین شود.