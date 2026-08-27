عملیات اجرایی ساخت طرح ۱۳۸ واحدی مسکن خانه امید، ویژه نیازمندان، با حضور احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روستای دره لبک کهگیلویه آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، استاندار گفت: این طرح ۱۳۸ واحدی با همکاری سازمان ملی زمین و مسکن و با اختصاص زمین رایگان در حال اجراست.

رحمانی افزود: اولویت اصلی این مسکن با مددجویان بهزیستی است.

وی با بیان اینکه در این طرح متقاضیان از وام ۵۰۰ میلیون تومانی استفاده می‌کنند افزود: حمایت‌های مالی متنوعی نیز از جمله کمک‌های بلاعوض نهاد‌های حمایتی، مبالغ اختصاص یافته از حساب ۱۰۰ حضرت امام (ره) و حمایت‌های خیرین نیز برای ساخت این واحد‌ها پیش‌بینی شده است.

استاندار اضافه کرد: همچنین، پیش‌بینی شده است که برای هر واحد مسکن، مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان نیز از طریق مشارکت‌های مردمی تأمین شود.