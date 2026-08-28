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اجرای طرح ملی نبض محله در اصفهان، صبح لذت بخش و مفرحی را همراه با شادی و نشاط برای شهروندان اصفهانی رقم زده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ ورزش در ابتدای صبح فرصتی هست تا تجربهای لذت بخش برای یک روز شاد و پرانرژی باشد.
حالا این شور نشاط در طرح ملی نبض محله دوچندان شده، طرحی که به مناسبت هفته دولت خانوادهها را مشتاقانه کنار هم جمع کرده تا صبح لذت بخش و مفرحی را همراه با شادی و نشاط در کنار هم تجربهی کنند.
طرح ملی نبض محله فرصتی است تا شهروندان از همه سلایق و علایق در همه سنین بتوانند با حضورشان در ورزش ساعاتی شاد و پرنشاطی در محلهها رقم بزنند تا در خانه، محل کار و جامعه روز خود را با انرژی مضاعف سپری کنند.
طرح ملی نبض محله با همراهی مردم و فدراسیون ورزش کارگری در تمامی محلهها و مناطق مختلف کشور در جریان است و با برنامه ریزیهای انجام شده قرار است به صورت ثابت هر روز همراه با ورزش صبحگاهی در تمامی سال ادامه داشته باشد.