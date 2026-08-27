سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران: دانش‌بنیان کردن پهنه‌های کشاورزی، تبدیل پسماند‌ها به ثروت و توسعه صنایع تبدیلی کلید حل بحران هدررفت محصولات و افزایش بهره‌وری در کشور است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،علی برابری در جلسه شورای کشاورزی جنوب کرمان در جیرفت با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر مناطق مستعد کشاورزی مانند جنوب کرمان، اعلام کرد: افزایش بهره‌وری و تولید در واحد سطح، بدون دانش‌بنیان شدن فرآیندهای کشاورزی و حرکت به سمت اقتصاد چرخشی امکان‌پذیر نیست و این رویکرد باید در صدر برنامه‌های توسعه‌ای کشور قرار گیرد.

وی یان کرد: پسماندهای محصولاتی مانند خرما، برنج و سایر کشت‌ها، پس از فرآوری دانش‌بنیان می‌توانند به کودهای آلی باکیفیت، خوراک دام، یا حتی ماده اولیه تولید بیوگاز و انرژی پاک تبدیل شوند که هم وابستگی به نهاده‌های شیمیایی را کاهش می‌دهد و هم از آلودگی محیط‌زیست جلوگیری می‌کند .

رئیس سازمان تعاون روستایی کشور ، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی را یکی از ارکان اصلی این تحول دانست و گفت: به جای اتکاء صرف به خرید تضمینی، باید با ایجاد زیرساخت‌های دانش‌بنیان برای نگهداری، فرآوری و عرضه مناسب محصولات، از هدررفت سرمایه کشاورزان جلوگیری و زنجیره ارزش محصولات کشاورزی را تکمیل کرد.

برابری همچنین توانمندسازی کشاورزان از طریق آموزش و تبادل دانش را بستر اصلی این تحول دانست و افزود: بسیاری از کشاورزان با وجود تمایل به روش‌های نوین، با انبوهی از اطلاعات مواجه می‌شوند که باعث سردرگمی آنان می‌شود. برنامه‌های آموزشی هدفمند و عملی، نقش کلیدی در تغییر نگرش و پذیرش فناوری‌های جدید ایفا می‌کند .

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان نیز در ابن جلسه با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر منطقه در بخش کشاورزی اظهار کرد: جنوب کرمانه یکی از مناطق مهم تأمین‌کننده امنیت غذایی کشور بوده و در دهه ۷۰ با افزایش تولید محصولات کشاورزی و اجرای طرح استمرار سیب‌زمینی و پیاز در فصل زمستان، نقش مؤثری در رفع نیاز کشور و کاهش وابستگی به واردات ایفا کرده است.

فرود سالاری افزود: با وجود افزایش تولید محصولات کشاورزی، کمبود انبارهای فنی و استاندارد در منطقه باعث شده در برخی مقاطع عرضه محصولات از میزان تقاضا پیشی بگیرد و این مسئله به زیان تولیدکنندگان تمام شود.

سالاری با تأکید بر ضرورت دانش‌بنیان شدن پهنه‌های کشاورزی گفت: افزایش بهره‌وری و تولید در واحد سطح جز با دانش‌بنیان شدن پهنه‌های کشاورزی و پشتیبانی کشت و صنعت جیرفت امکان‌پذیر نیست و باید این موضوع در برنامه‌های توسعه‌ای منطقه به‌صورت جدی پیگیری شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان همچنین بر تقویت شبکه تعاون روستایی، توسعه زیرساخت‌های نگهداری محصولات و ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی تأکید کرد و گفت: به جای اتکاء صرف به خرید تضمینی، باید با ایجاد زیرساخت‌های لازم، امکان نگهداری، فرآوری و عرضه مناسب محصولات فراهم شود تا از هدررفت و امحای محصولات و وارد شدن خسارت به کشاورزان جلوگیری شود.

سالاری با اشاره به ظرفیت کشت الگویی چغندرقند در جنوب کرمان بیان کرد: با متوسط عملکرد حدود ۱۰۰ تن در هکتار، چغندرقند می‌تواند یکی از کشت‌های جایگزین و اقتصادی منطقه باشد و راه‌اندازی کارخانه قند در جنوب کرمان از سوی کشت و صنعت جیرفت می‌تواند زمینه توسعه صنایع تکمیلی این محصول را فراهم کند.