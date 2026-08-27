پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت توانیر بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیتهای هوشمندسازی، مدیریت مصرف و مقابله با مصارف غیرمجاز تأکید کرد و گفت: دادههای حاصل از کنتورهای هوشمند میتواند نقش مؤثری در ارتقای بهرهوری و مدیریت دقیقتر شبکه برق داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد الهداد در نشست بررسی عملکرد شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی در مدیریت برق قوچان، با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه هوشمندسازی، کنترل مصرف و مقابله با برق غیرمجاز، اظهار کرد: ارزیابی عملکرد باید بر پایه مجموعهای از شاخصهای واقعی شبکه انجام شود تا آثار اقدامات انجامشده در کاهش تلفات و مدیریت مصرف بهدرستی مشخص شود.
وی با تأکید بر ضرورت تمرکز جدیتر بر مصارف غیرمجاز، بهویژه در بخش کشاورزی و باغویلاها، افزود: ظرفیت قابل توجهی برای کاهش تلفات و جلوگیری از هدررفت انرژی در این حوزه وجود دارد و باید با اجرای دقیق ضوابط و استفاده از ابزارهای هوشمند، این ظرفیت بالفعل شود.
علیرضا خدابنده مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی نیز با ارائه گزارشی از عملکرد این شرکت، گستردگی شبکه و پراکندگی جغرافیایی را از ویژگیهای مهم شرکت عنوان کرد و گفت: حدود ۶ هزار نیروگاه تجدیدپذیر در محدوده تحت پوشش شرکت فعال است و حدود ۱۷۵ هزار کنتور هوشمند نیز نصب شده است.
وی با اشاره به اجرای هدفمند طرح «مهتاب» و اقدامات انجامشده در حوزه کاهش تلفات و اصلاح تجهیزات اندازهگیری، از تعویض حدود ۱۶ هزار کنتور معیوب خبر داد و افزود: شناسایی و جمعآوری انشعابات و مصارف غیرمجاز، توسعه کنترلپذیری مشترکان و استقرار سازوکارهای نظارتی در شهرستانها با جدیت دنبال میشود.
خدابنده همچنین از فعال بودن حدود یکهزار و ۸۰۰ نقطه اتوماسیون در شبکه و ایجاد دو مرکز راهبری شبکه در سبزوار و تربتحیدریه خبر داد و گفت: توسعه اتوماسیون، هوشمندسازی و استفاده از دادههای حاصل از کنتورهای هوشمند، از محورهای اصلی برنامه شرکت برای ارتقای بهرهوری و تابآوری شبکه است.
در این نشست همچنین بر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، مدیریت بار در ساعات اوج، اصلاح مصارف غیرمجاز، استفاده مجدد از تجهیزات و اجرای مدلهای جدید بهرهوری در بهرهبرداری شبکه تأکید شد.