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شهرک صنعتی غیردولتی کرمان با اشتغال حدود ۶۰۰ نفر، با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمان در مراسم افتتاح این شهرک اعلام کرد: این مجموعه در زمینی به مساحت ۸۰ هکتار با هشت واحد صنعتی فعالیت می کندو زمینه اشتغال حدود ۶۰۰ نفر را فراهم می کند.
حسین میجانی افزود: با توجه به ظرفیتهای صنعتی و فناوری استان کرمان، برنامهریزی شده شهرک صنعتی ایثار نصر به عنوان شهرک صنعتی هوشمند استان توسعه یابد و پایلوت شهرکهای صنعتی تمامهوشمند در کشور است.
وی بیان کرد: در این طرح، هوشمندسازی علاوه بر فرآیندهای تولید، حوزههایی مانند ارائه خدمات، واگذاریها، قراردادها و فرآیندهای اداری شهرک را نیز دربر خواهد گرفت.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمان همچنین از آمادهسازی ۲۰ واحد برای استقرار شرکتهای دانشبنیان در شهرک صنعتی خضراء کرمان خبر داد و گفت: این واحدها برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان و ورود به مرحله تولید انبوه ساخته شدهاند.
وی درباره طرحهای زیرساختی شهرک صنعتی خضرا افزود: طرح بزرگ تصفیهخانه فاضلاب این شهرک با هماهنگی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و حمایت مدیریت استان در حال پیگیری است و به بهرهبرداری خواهد رسید.