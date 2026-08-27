به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ عزیزالله دستوار با تأکید بر ضرورت رعایت حقوق عابران پیاده در معابر عمومی، از رانندگان خواست هنگام نزدیک شدن به گذرگاه‌های عابر پیاده و محل‌های عبور شهروندان، با احتیاط و سرعت مطمئنه تردد کنند.سرهنگ دستوار اظهار داشت: عابر پیاده یکی از آسیب‌پذیرترین کاربران ترافیک است و رانندگان موظفند در محل‌های مشخص‌شده برای عبور عابران، حق تقدم آنان را رعایت کرده و شرایط عبور ایمن را فراهم کنند.

وی افزود: رانندگان باید هنگام نزدیک شدن به گذرگاه عابر پیاده، سرعت خود را کاهش داده و با دقت و توجه کامل به مسیر، از عبور ایمن عابران اطمینان حاصل کنند؛ چرا که بی‌توجهی به حق تقدم عابران می‌تواند زمینه‌ساز حوادث جبران‌ناپذیر شود.رئیس پلیس راهور استان یزد با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی در این زمینه خاطرنشان کرد: احترام به حق عابر پیاده، احترام به حق شهروندی است و رعایت این اصل ساده می‌تواند نقش مؤثری در کاهش تصادفات و افزایش ایمنی در سطح معابر داشته باشد.