به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، برای راه اندازی این بازارچه ۱۰ میلیارد تومان هزینه شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: این بازارچه با هدف حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی، توسعه فرصت‌های اشتغال و رونق‌بخشی به ظرفیت‌های گردشگری راه‌اندازی شده است.

یداله رحمانی با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند بافت تاریخی بلادشاپور گفت: این مجموعه می‌تواند نقش مهمی در توسعه گردشگری استان و شهرستان کهگیلویه و نیز ایجاد اشتغال و درآمد برای مردم منطقه داشته باشد.

وی افتتاح بازارچه صنایع‌دستی را نخستین گام در مسیر فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری بلادشاپور دانست و گفت: فعالان و هنرمندان صنایع‌دستی کهگیلویه پیش از این فضای مناسبی برای عرضه تولیدات خود نداشتند و با افتتاح این بازارچه، زمینه مناسبی برای عرضه محصولات و رونق کسب‌وکار آنان فراهم شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کهگیلویه و بویراحمد هم گفت: عملیات اجرایی بازارچه صنایع‌دستی بافت تاریخی دهدشت از سال ۱۴۰۰ آغاز شد.

مجتبی امیرحسینی بیان کرد: این مجموعه دارای ۳۸ غرفه برای عرضه و معرفی محصولات صنایع‌دستی هنرمندان منطقه است.

امیرحسینی ادامه داد: بهره‌برداری از بازارچه صنایع‌دستی بافت تاریخی دهدشت، زمینه اشتغال مستقیم ۴۰ نفر و اشتغال غیرمستقیم حدود ۲۰۰ نفر را فراهم می‌کند.