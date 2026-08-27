در ادامه سفرحسین فروزان به منطقه آزاد ماکو و بازدید از شهرک صنایع سبک، واحد تولیدی سالار تجارت تولید کننده مستربچ و کامپاند از مواد اولیه پتروشیمی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در ادامه سفرحسین فروزان به منطقه آزاد ماکو و بازدید از شهرک صنایع سبک، واحد تولیدی سالار تجارت تولید کننده مستربچ و کامپاند از مواد اولیه پتروشیمی به بهره‌برداری رسید.

این واحد تولیدی با ظرفیت سالانه ۱۲ هزار تن و با سرمایه‌گذاری ۳ هزار میلیارد ریال احداث شده و برای خرید تجهیزات نیز ۸۰۰ هزار دلار هزینه شده است. این واحد با ایجاد اشتغال مستقیم برای ۳۰ نفر، در زمینه تولید مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین‌دستی پتروشیمی فعالیت خواهد کرد.

در ادامه این بازدید، شرکت تولیدی یاپراک تک تجارت تولید کننده پروفیل در و پنجره نیز افتتاح شد.

این واحد با حجم سرمایه‌گذاری ۲ هزار میلیارد ریال و با ایجاد اشتغال برای ۲۰ نفر، در راستای توسعه صنایع تولیدی و تأمین نیاز بازار به محصولات ساختمانی فعالیت می‌کند.