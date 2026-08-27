دو هزار و هشتاد و هفت افغان از مسیر‌های تورخم، سپین‌بولدک، پل ابریشم و اسلام‌قلعه از کشور‌های ایران و پاکستان وارد افغانستان شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کابل،۴۳۱ خانواده افغان شامل دو هزار و ۸۷ نفر از مسیر‌های تورخم، سپین‌بولدک، پل ابریشم و اسلام‌قلعه از کشور‌های ایران و پاکستان وارد افغانستان شدند.

مهاجران بازگشته به کشورشان به ولایت‌های ننگرهار، کنر، لغمان، کابل و شماری از ولایت‌های دیگر انتقال داده شدند.

به گفته مسئولان افغانستان، برای مهاجران بازگشته، خدمات درمانی، غذایی و مخابراتی نیز فراهم و ۳۰۳ سیم‌کارت میان آنان توزیع شد.

همچنین شماری از بیماران برای دریافت خدمات تحت مراقبت درمانی قرار گرفته‌اند.

به گفته مسئولان، در کنار ارائه این خدمات، خانواده‌های بازگشته درباره روند ثبت‌نام، انتقال، کمک‌های مالی، اسکان موقت و سایر موضوعات مرتبط با بازگشت مهاجران نیز اطلاع رسانی شدند.