در نشست مشترک توزیع برق پایتخت با دستگاه‌های قضایی، انتظامی، امنیتی و اجرایی استان تهران، بر تشدید مقابله با استخراج غیرقانونی رمزارز و تقویت همکاری‌های بین‌دستگاهی تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست سراسری و مشترک با کمیته دائمی مبارزه با مفاسد رمزارز در حوزه معاون اول رئیس‌جمهور که به‌صورت برخط در سطح کشور و به میزبانی برق پایتخت، با حضور نمایندگانی از دادستانی تهران، سازمان تعزیرات حکومتی تهران، استانداری تهران، کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران، سازمان اطلاعات استان تهران، سازمان اطلاعات سپاه تهران، پلیس امنیت اقتصادی فاتب، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران، شرکت گاز استان تهران و مخابرات تهران برگزار و بر تسریع در اجرای برنامه‌ها و رفع چالش‌ها و معضلات موجود در حوزه مقابله با استخراج غیرقانونی رمزارز تأکید شد.

در این نشست ضمن اشاره به اهمیت هم‌افزایی و همکاری میان دستگاه‌های متولی و مرتبط، استمرار اقدامات هماهنگ برای مقابله با سودجویان حوزه رمزارز مورد تاکید قرار گرفت.

همچنین در پایان ضمن بیان دیدگاه‌های اعضای حاضر در این نشست، مقرر شد علاوه بر پیگیری مجدانه موضوع و تشدید اقدامات نظارتی و مقابله‌ای، زمینه همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های مسئول و تشکیل مستمر جلسات کارگروه استانی مقابله با رمزارز فراهم شود.