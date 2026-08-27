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مرکز حقوق بشر غزه با انتشار بیانیهای اعلام کرد: ما تصمیم مسئولان آمریکایی در تروریستی خواندن جنبش انگلیسی «اقدام برای فلسطین» و اِعمال تحریمها علیه آن را با شدیدترین لحن محکوم میکنیم.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از کانال تلگرامی شهاب، در بیانیه مرکز حقوق بشر غزه آمده است: این تصمیم نشان دهنده تنش آفرینی خطرناک در استفاده از ابزارهای مبارزه با تروریسم و تحریمهای مالی برای جرمانگاری اشکالی از فعالیتهای سیاسی و اعتراضی در همبستگی با مردم فلسطین است. این در حالی است که حملات اسرائیل به نوار غزه و کرانه باختری همچنان ادامه دارد.
مرکز حقوق بشر غزه در این بیانیه تاکید کرد: این تصمیم آمریکا که در ۲۶ آگوست ۲۰۲۶ صادر شد، در پی ممنوعیتی صورت میگیرد که دولت انگلیس در سال ۲۰۲۵ علیه این جنبش اعمال کرد. این در حالی است که مشروعیت این ممنوعیت همچنان موضوع یک نزاع حقوقی در انگلیس قرار دارد.
مرکز حقوق بشر غزه در این بیانیه از آمریکا و انگلیس خواست در تصمیمات خود در قبال جنبش «اقدام برای فلسطین» تجدیدنظر کنند و تضمین نمایند که قوانین مبارزه با تروریسم برای مجازات مخالفان سیاسی یا همبستگی با ملت فلسطین به کار گرفته نشود.
مرکز حقوق بشر غزه در ادامه این بیانیه تاکید کرد: ما خواستار توقف سیاست محدود سازی و تخریب فضای مدنی هستیم؛ سیاستی که دفاع از حقوق فلسطینیان یا مطالبه برای مجازات مسئولان جرایم بینالمللی را به علتی برای تحریم و پیگرد قرار میدهد.
در پایان بیانیه مرکز حقوق بشر غزه آمده است: حقوق بینالملل نمیتواند گزینشی باشد یا حفاظت از غیر نظامیان، آزادی بیان و حق ملتها در دستیابی به عدالت اصول عمومی هستند که برای همه اجرا میشوند، زیرا سیستم حقوق بشر به یک ابزار سیاسی تبدیل شده است که مشروعیت و اعتبار خود را از دست داده است.