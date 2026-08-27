بیش از هزار میلیارد تومان طرح شهرک‌های صنعتی استان کرمان همزمان با هفته دولت، با حضور معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک ایران افتتاح و یا اجرا‌ی آنها آغاز شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، این طرحها شامل افتتاح تصفیه خانه شهرک صنعتی شماره ۲ کرمان با اعتبار ۶۰۰ میلیارد تومان، افتتاح ۱۵۰ میلیارد تومان طرح‌های زیرساختی در تامین آب، گاز و جاده، ۱۰۰ میلیارد تومان برای ساخت ۲۰ واحد کارگاهی در شهرک‌های صنعتی کرمان است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمان در حاشیه این آیین در جمع خبرنگاران گفت: ارزش کل طرحهایی که امروز عملیات اجرایی آنها آغاز شده یا به بهره‌برداری رسیده، بیش از هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

حسین میجانی افزود: این طرحها شامل تصفیه‌خانه فاضلاب (۶۰۰ میلیارد تومان)، آغاز اجرای طرحها و افتتاح طرحهای زیرساختی (۳۰۰میلیارد تومان)، بهره‌برداری از واحد‌های کارگاهی (۱۰۰ میلیارد تومان) می‌شود.

وی با اشاره به بهره‌برداری رسمی از شهرک صنعتی غیردولتی «ایثار» افزود: در این شهرک‌ها هشت کارخانه راه‌اندازی شده و برای حدود ۶۰۰ نفر اشتغال‌زایی مستقیم ایجاد شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمان افزود: تصفیه‌خانه شهرک صنعتی شماره ۲ کرمان بزرگترین تصفیه‌خانه شهرک‌های صنعتی استان کرمان با سرمایه‌گذاری شرکت شهرک‌های صنعتی استان و با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران افتتاح شد.

این طرح با سرمایه گذاری ۶۰۰ میلیارد تومان (با نرخ روز) عملیاتی شده و عملیات اجرایی این طرح از سال ۹۷ آغاز و در مقطعی متوقف و سپس در سال ۱۴۰۱ دوباره ادامه یافت.

این طرح ضمن بازچرخانی فاضلاب صنعتی، آب را تصفیه و دوباره به چرخه صنعت فولاد بازمی‌گرداند و ظرفیت تصفیه ۲ هزار مترمکعب آب در روز را دارد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمان در این زمینه با اشاره به بهره‌برداری از مگاپروژه تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی کرمان با ارزش روز ۶۰۰ میلیارد تومان تصریح کرد: آب خروجی این تصفیه‌خانه به چرخه صنعت بازگشته و در صنایع فولادی استفاده دوباره می شود.

وی همچنین در ادامه از بهره برداری همزمان ۲۰ واحد کارگاهی در شهر‌های کرمان و رفسنجان خبر داد و گفت: عملیات اجرایی این واحد‌ها با اعتبار ۱۰۰۰ میلیارد تومان آغاز شده است.

طرح روسازی و آسفالت برخی از معابر مرحله توسعه شهرک صنعتی شماره ۲ کرمان با اعتبار ۲۸۸ میلیارد ریال، توسعه تهیه مصالح و اجرای شبکه برق ۲۰ کیلوولت و روشنایی معابر این شهرک با سرمایه‌گذاری ۲۳۰ میلیارد ریال، آغاز شد.

تهیه مصالح زیرسازی و روسازی و آسفالت بخشی از معابر شهرک صنعتی شماره ۲ سیرجان، تهیه مصالح و اجرای طرح افزایش قدرت انشعاب برق تصفیه خانه شهرک شماره ۲ میزان اعتبار ۱۲۳ میلیارد ریال، بازگشایی و زیرسازی برخی از معابر شهرک سیرجان ۲ با اعتبار ۱۲۰ میلیارد ریال از طرحهای افتتاح شده است.

میجانی در ادامه با اشاره به آغاز اجرای طرح شهرک صنعتی فناوری استان کرمان، خاطرنشان کرد: مجوز زیست‌محیطی و سازمان صنایع کوچک و هیات دولت این طرح دریافت شده و در راستای برنامه هفتم توسعه، عملیات اجرایی آن در دستور کاره است.

بگفته وی همکاران حوزه فنی شرکت، مطالعات و طراحی مراحل نخست و دوم این شهرک را انجام داده‌اند و امید است تا پایان امسال بهره‌برداری از این شهرک ه محلی برای استقرار داده های مرکزی (دیتا سنترها)، استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان آغاز شود.

آغاز عملیات اجرایی شهرک فناوری کرمان به مساحت ۲۵ هکتار از مصوبات سفر رییس جمهور شهید بود که اکنون در دولت چهاردهم با اخذ کامل مجوزها، عملیات اجرایی آن آغاز شد.