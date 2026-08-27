بزرگترین نیروگاه خورشیدی سقفی کشور با ظرفیت ۷ مگاوات و استفاده از ۱۰ هزار پنل خورشیدی تولید داخل با حضور شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پاکدشت به بهره‌برداری رسید.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، این نیروگاه همزمان با هفته دولت در شرکت اخوان واقع در شهرک صنعتی عباس‌آباد شهرستان پاکدشت افتتاح شد.

این نیروگاه با ظرفیت ۷ مگاوات و با استفاده از ۱۰ هزار پنل خورشیدی تولید داخل احداث شده و برای ساخت آن بیش از ۳ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده است.

بر اساس برآورد‌های انجام‌شده، برق تولیدی این نیروگاه می‌تواند معادل نیاز مصرفی حدود ۴ هزار خانوار را تأمین کند.

بهره‌برداری از این نیروگاه همچنین با کاهش وابستگی به منابع فسیلی و تولید انرژی پاک، آثار زیست‌محیطی قابل توجهی به همراه دارد و اثر آن از نظر زیست‌محیطی معادل کاشت ۲۸۰ هزار اصله درخت برآورد شده است.

این نیروگاه در چارچوب توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و استفاده از ظرفیت فضا‌های سقفی واحد‌های صنعتی برای تولید برق احداث شده است.