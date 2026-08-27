به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سومین یادواره ۵۱ تن از علما و شهدای هشت سال دفاع مقدس روستای تیلک بخش چهاردانگه شهرستان ساری با حضور دلدادگان راه و مکتب اباعبدالله الحسین(ع) برگزار شد.

حجت‌الاسلام عبدالعلی گواهی مسئول اسبق عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی در این مراسم گفت: وضعیت فرهنگی جامعه از مرز موضوع حجاب عبور کرده و در برخی موارد به بی‌حیایی و بی‌عفتی رسیده است.

وی افزود: پیام امروز یادواره شهدا، حفظ حیا و عفت، رعایت حجاب و توجه به فرهنگ انسانی و امر الهی است.

حجت‌الاسلام گواهی، مقاومت، ایستادگی و تاب‌آوری در برابر استکبار و ظالمان را از دیگر پیام‌های یادواره شهدا برشمرد و بر تداوم این مسیر تأکید کرد.

در این مراسم که با مداحی برادر مقصودی همراه بود، نماز جماعت ظهر و عصر اقامه شد و از خانواده‌های علما و شهدا و همچنین خادمان شهدا تجلیل به عمل آمد.