اداره‌کل هواشناسی استان قزوین اعلام کرد: آسمان استان امروز پنجشنبه پنجم شهریور، آفتابی و وضعیت جوی نسبتاً پایدار است و از روز‌های آینده در ارتفاعات احتمال بارش پراکنده وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، مریم بهروزی کارشناس هواشناسی استان بیان کرد: بر اساس داده‌های مدل‌های هواشناسی، تا روز جمعه (۶ شهریور)، وضعیت جوی در سطح استان نسبتاً پایدار بوده و شاهد آسمانی آفتابی خواهیم بود.

افزایش ابر و وزش بادهای شدید

طبق پیش‌بینی بهروزی، از ساعات بعدازظهر روز شنبه، روند تغییرات جوی آغاز خواهد شد. گذر پیاپی امواج از سطح استان باعث افزایش تدریجی ابر در آسمان خواهد شد. همچنین در برخی از مناطق استان، احتمال وزش بادهای لحظه‌ای شدید همراه با خیزش گرد و خاک محلی پیش‌بینی شده است.

احتمال بارش در ارتفاعات

وی ادامه داد: در روزهای یکشنبه و دوشنبه، به‌ویژه در ساعات پس از ظهر، گذر متناوب امواج می‌تواند منجر به وقوع بارش‌های پراکنده و خفیف، به‌خصوص در مناطق مرتفع و ارتفاعات استان شود.

وضعیت دما

در خصوص وضعیت دما، کارشناس هواشناسی استان تأکید کرد: در حال حاضر استقرار هوای گرم در سطح استان در اولویت پیش‌بینی‌ها قرار دارد و دمای هوا در روزهای پیش رو در سطح استان همچنان بالا خواهد بود.