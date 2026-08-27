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در مسابقات «میدان یار» در اسدآباد، ۸ مربی در چهار بخش امداد و نجات، فرهنگی، نظامی و رسانه، آموزشهای اولیه را به داوطلبان ارائه میدهند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، جانشین فرماندهی سپاه ناحیه اسدآباد، با اشاره به برگزاری مسابقات «میدان یار» تأکید کرد: ۸ مربی در چهار حوزه، آموزشهای اولیه و مهارتهای لازم را به داوطلبان ارائه میکنند.
سرهنگ ششیکانی، افزود: هماکنون ۱۵۰ تیم در مرحله شهرستانی در حال آموزش و آمادهسازی هستند، تیمهایی که اعضای آنها به شکل خانوادگی و دوستانه در این رقابت شرکت کردهاند.
او گفت: شرکتکنندگان در چهار بخش امداد و نجات، کار فرهنگی، نظامی و رسانه با یکدیگر رقابت میکنند و تیمهای برتر مرحله شهرستانی به مرحله استانی راه خواهند یافت.