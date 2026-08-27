نقش کلیدی فارس در امنیت دارویی کشور
استان فارس با وجود سهم محدود در تولید داروهای شیمیایی، با تولید سالانه ۱۸ میلیون عدد بطری سرم و ۱۷ میلیون عدد آمپول ۸ درصد از نیاز کل کشور را در این بخش استراتژیک تأمین میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، همزمان با پنجم شهریورماه و روز داروسازی، دکتر خشنود، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با اعلام این خبر اظهار داشت: در حال حاضر ۲ هزار داروساز در سطح استان فارس و در ۱۲۰۰ داروخانه مشغول به خدمترسانی به بیماران هستند.
وی با اشاره به جایگاه صنعت داروسازی در سطح ملی افزود: بیش از ۲۰۰ کارخانه داروسازی در گستره کشور فعال هستند که علیرغم آسیبها و فشارهای ناشی از جنگ تحمیلی سوم، امروز با تمام توان و خطوط فعال تولید، بهعنوان تکیهگاه اصلی نظام سلامت کشور عمل میکنند.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به ظرفیتهای استان فارس تصریح کرد: اگرچه سهم استان در تولید داروهای شیمیایی چشمگیر نیست، اما در تولید محصولات حیاتی نظیر سرم و آمپول، توانستهایم سهمی ۸ درصدی از نیاز درمانی کشور را به خود اختصاص دهیم.