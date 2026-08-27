استان فارس با وجود سهم محدود در تولید دارو‌های شیمیایی، با تولید سالانه ۱۸ میلیون عدد بطری سرم و ۱۷ میلیون عدد آمپول ۸ درصد از نیاز کل کشور را در این بخش استراتژیک تأمین می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، هم‌زمان با پنجم شهریورماه و روز داروسازی، دکتر خشنود، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با اعلام این خبر اظهار داشت: در حال حاضر ۲ هزار داروساز در سطح استان فارس و در ۱۲۰۰ داروخانه مشغول به خدمت‌رسانی به بیماران هستند.

وی با اشاره به جایگاه صنعت داروسازی در سطح ملی افزود: بیش از ۲۰۰ کارخانه داروسازی در گستره کشور فعال هستند که علی‌رغم آسیب‌ها و فشار‌های ناشی از جنگ تحمیلی سوم، امروز با تمام توان و خطوط فعال تولید، به‌عنوان تکیه‌گاه اصلی نظام سلامت کشور عمل می‌کنند.