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مدیر جهادکشاورزی شهرستان یزد از آغاز طرح پایش شوری آب آبیاری و خاک واحدهای گلخانهای این شهرستان همزمان با هفته دولت خبر داد و گفت: این طرح با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش شوری و ارائه راهکارهای فنی برای حفظ کیفیت خاک و پایداری تولید اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، یحیی شفیعی اظهار کرد: در این برنامه، کیفیت آب آبیاری و میزان شوری خاک در واحدهای گلخانهای مورد بررسی قرار میگیرد تا مشکلات احتمالی شناسایی و توصیههای مدیریتی لازم به بهرهبرداران ارائه شود.وی افزود: بررسیهای میدانی نشان میدهد در برخی گلخانهها، با وجود کیفیت نسبتاً مناسب آب آبیاری، میزان شوری خاک بیشتر از حد انتظار است که این موضوع میتواند تحت تأثیر نحوه مدیریت آبیاری و مصرف کودهای آلی و شیمیایی قرار داشته باشد.
مدیر جهادکشاورزی شهرستان یزد با تأکید بر ضرورت پایش مستمر منابع آب و خاک گفت: مدیریت صحیح آبیاری، مصرف اصولی کودها و رعایت توصیههای فنی کارشناسان از مهمترین راهکارهای کنترل شوری خاک و جلوگیری از کاهش حاصلخیزی و افت عملکرد محصولات گلخانهای است.شفیعی ادامه داد: پایداری تولیدات گلخانهای در گرو مدیریت صحیح منابع و استفاده بهینه از آب و خاک است و پایش منظم این دو نهاده میتواند از بروز مشکلات جدی در مراحل مختلف تولید جلوگیری کرده و هزینههای تولید را نیز کاهش دهد.
وی با اشاره به اهمیت توسعه تولیدات گلخانهای در شهرستان یزد تصریح کرد: هدف از اجرای این برنامه، شناسایی بهموقع مشکلات، ارائه توصیههای تخصصی به گلخانهداران و کمک به بهرهبرداران برای اتخاذ تصمیمهای مدیریتی مناسب در راستای افزایش بهرهوری و دستیابی به تولید پایدار و اقتصادی است.مدیر جهادکشاورزی شهرستان یزد در پایان بر تداوم پایش وضعیت آب و خاک گلخانهها و تقویت همکاری میان کارشناسان، مراکز تحقیقاتی و بهرهبرداران برای مدیریت اصولی شوری تأکید کرد.