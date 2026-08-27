به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،صالحی در جریان سفر به لرستان و افتتاح چند طرح گردشگری در بروجرد، با اشاره به اجرای ۹۲۴ طرح در استان با بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری افزود: این آمار نشان‌دهنده حرکت جدی لرستان در مسیر توسعه است.

وی گفت: چهار طرح گردشگری در بروجرد به بهره‌برداری رسید و طرح‌های دیگری نیز همزمان در شهرستان‌های مختلف استان افتتاح شده است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی لرستان گفت: این استان با برخورداری از آثار ارزشمند تاریخی و تمدنی، می‌تواند به یکی از کانون‌های جذب گردشگران فرهنگی و خارجی تبدیل شود.

صالحی با بیان اینکه بخش خصوصی نقش مهمی در توسعه گردشگری دارد، گفت: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در طرح های گردشگری نشان‌دهنده اعتماد سرمایه‌گذاران به آینده کشور و حمایت دولت از این بخش است.

وی همچنین از برنامه دولت برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری در سراسر کشور خبر داد و گفت: ۱۰۷ طرح اقامتی و گردشگری با سرمایه‌گذاری ۳۳ هزار میلیارد تومان در روزهای آینده در کشور به بهره‌برداری می‌رسد.

وزیر میراث فرهنگی ادامه داد: علاوه بر این، ۳۸۰ طرح زیرساخت گردشگری شامل هتل، اقامتگاه و مجتمع‌های گردشگری در کشور در حال احداث است که مجموع سرمایه‌گذاری آنها به بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

صالحی با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های گردشگری لرستان گفت: برای توسعه این بخش در استان، جلسه‌ای با حضور مسئولان استانی، نمایندگان مجلس و مسئولان وزارتخانه برگزار خواهد شد و تلاش می‌کنیم از ظرفیت منابع رسمی و تسهیلات بانکی، حمایت بیشتری از طرح‌های گردشگری لرستان انجام شود.

وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی همچنین از قرار گرفتن دو مسجد جامع بروجرد در فهرست نامزدهای ثبت جهانی خبر داد و گفت: پرونده سایر آثار ارزشمند لرستان نیز پس از تکمیل و ارزیابی، قابلیت پیگیری برای ثبت در فهرست جهانی یونسکو را خواهد داشت.

وی با اشاره به ظرفیت پل‌های تاریخی لرستان تأکید کرد: پل‌های تاریخی استان نیز از ظرفیت‌های مهم گردشگری هستند و وزارت میراث فرهنگی پیگیری‌های لازم برای معرفی و ثبت این آثار را دنبال خواهد کرد.

صالحی در پایان با تأکید بر شعار دولت در هفته دولت، انسجام ملی، کارآمدی، مقاومت و ارتقای سرمایه اجتماعی گفت: با اعتماد مردم، مشارکت بخش خصوصی و انسجام مسئولان، آینده گردشگری لرستان می‌تواند بسیار روشن باشد.