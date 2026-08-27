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بزرگترین نیروگاه خورشیدی سقفی کشور با توان تولید ۷ مگاوات برق در شهرستان پاکدشت به بهرهبرداری رسید تا گامی بلند در جهت توسعه انرژیهای پاک در استان تهران باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در چهارمین روز از گرامیداشت هفته دولت، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در آیین افتتاح طرحهای زیستمحیطی، صنعتی و عمرانی شهرستان پاکدشت، از بهرهبرداری از بزرگترین نیروگاه خورشیدی سقفی کشور با توان تولید ۷ مگاوات برق خبر داد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در این مراسم با اشاره به روند صعودی ظرفیت تولید برق از منابع تجدیدپذیر در استان تهران اظهار داشت: ظرفیت انرژی خورشیدی در استان تهران که در ابتدای دولت چهاردهم تنها ۲۰ مگاوات بود، اکنون با اتخاذ تدابیر توسعهای به بالغ بر ۳۰۰ مگاوات افزایش یافته است.