\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c\u00a0\u0646\u06cc\u06a9\u0632\u0627\u062f\u0641\u0631 \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f: \u0641\u0631\u062f\u0627 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062a\u062d\u062a \u062a\u0627\u062b\u06cc\u0631 \u0633\u0627\u0645\u0627\u0646\u0647 \u0646\u0627\u067e\u0627\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u06af\u06cc\u0631\u062f.\n