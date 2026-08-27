به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، عضو هیئت مدیره صندوق کارآفرینی امید در مراسم افتتاح یک واحد تولیدی گفت: این واحد در حوزه سیستم‌ های انتقال هوا و کنترل آلودگی هوا در واحدهای صنعتی فعالیت می کند و در طرح تسهیلات تکمیلی، صندوق کارآفرینی امید توانسته بیش از ۳۸ شغل را در این واحد تثبیت کند.

طاهر شه حامد با بیان اینکه تسهیلات اختصاص یافته به این واحد حدود ۴ میلیارد تومان بوده است؛ افزود: صندوق کارآفرینی امید در یک سال گذشته بیش از ۱۲ و نیم همت تسهیلات به بیش از ۳۲ هزار واحد پرداخت کرده است.

او ادامه داد: با همت صندوق کارآفرینی در سال گذشته بیش از ۶۴ هزار شغل جدید ایجاد و یا تثبیت شده است.

عضو هیئت مدیره صندوق کارآفرینی امید گفت: در هفته دولت بیش از هزار طرح آماده برای افتتاح وجود دارد و امروز به صورت همزمان ۴ طرح در استان های خراسان رضوی، اردبیل، کرمان و لرستان به صورت نمادین افتتاح شد.