چهل و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم استان فارس در بخش‌های برادران و خواهران، امروز پنج مردادماه با حضور ۱۳۲ نفر از منتخبین مرحله شهرستانی در حرم مطهر علی بن حمزه (ع) شیراز برگزار شد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، چهل و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم استان فارس در بخش‌های برادران و خواهران، امروز پنج مردادماه با حضور ۱۳۲ نفر از منتخبین مرحله شهرستانی در حرم مطهر علی بن حمزه (ع) شیراز برگزار شد.

در بخش برادران این دوره از مسابقات، ۷۵ متسابق در رشته‌های حفظ کل، حفظ ۲۰ جزء، حفظ ۱۰ جزء، قرائت ترتیل، قرائت تحقیق، دعاخوانی و اذان و در دو مقطع سنی بالای ۱۸ سال و زیر ۱۸ سال با یکدیگر به رقابت پرداختند.

همچنین در بخش خواهران نیز ۵۷ متسابق در رشته‌های حفظ کل، حفظ ۲۰ جزء، حفظ ۱۰ جزء، قرائت ترتیل، قرائت تحقیق و دعاخوانی و در دو مقطع بالای ۱۸ سال و زیر ۱۸ سال در این رقابت قرآنی حضور یافتند.

داوری این دوره از مسابقات در هر دو بخش خواهران و برادران توسط پنج داور متخصص در حوزه‌های صوت و لحن، تجوید، وقف و ابتدا و صحت حفظ انجام شد و شرکت‌کنندگان بر اساس شاخص‌های تخصصی هر رشته مورد ارزیابی قرار گرفتند.

نفرات برتر چهل و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم استان فارس، اواخر شهریورماه به مرحله مقدماتی مسابقات سراسری قرآن کریم راه خواهند یافت تا در ادامه مسیر، نماینده استان فارس در رقابت‌های کشوری باشند.