در چهارمین روز از هفته دولت کلنگ احداث ساختمان نظام مهندسی استان کردستان در زمینی به مساحت ۱۲۷۶ متر مربع و ۱۵۰ میلیارد تومان بر زمین زده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمانی کشور در مراسم احداث ساختمان نظام مهندسی استان کردستان از فعالیت ۶۲۰ هزار مهندس در این سازمان خبر داد و گفت: بیش از ۴۲۰ هزار نفر از این تعداد دارای پروانه هستند.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان هم در این مراسم با بیان اینکه در جای جای استان کردستان آثاری از هنر و معماری زیبای ایرانی مشاهده می‌شود گفت: باید طراحی‌ها با سیما و منظر شهر همخوانی داشته باشد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان نیز در این جلسه اظهار داشت: رویکرد به ساخت و ساز‌ها باید تغییر کند و ملاحظات زیست محیطی مدنظر قرار گیرد.

شهردار سنندج هم کمبود شدید زمین را مهم‌ترین سد راه توسعه شهر سنندج بیان کرد و گفت: بازآفرینی و توسعه شهری، احیای بافت‌های فرسوده و بازسازی ناوگان حمل و نقل عمومی از جمله نیازمندی‌های استان کردستان است.

در ادامه احمدزاده رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان هم از برگزاری دوره آموزشی برای توانمند سازی مهندسان ساختمان خبر داد.