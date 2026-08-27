در چهارمین روز از هفته دولت و با حضور وزیر دادگستری ۳ طرح بزرگ تولیدی و خدماتی با هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان اعتبار در شهرستان ملایر افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، یکی از این طرح‌ها بهره برداری از یک شرکت تولیدی با ظرفیت تولید ۱۲ هزار تن فروسیلیس و اشتغالزایی برای یکصد نفر بود.

شرکت آلیاژ فرآوران زاگرس با ظرفیت تولید ۱۲ هزارتن فروسیلیکو منگنز در سال و اعتباری افزون بر ۶۱۰ میلیارد تومان و اشتغالزایی پایدار برای ۱۰۰ نفر به بهره برداری رسید.

نیروگاه خورشیدی ۹ مگاواتی ملایر با ۶۳۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری دیگر طرحی بود که امروز به بهره‌برداری رسید.

مرکز آنژیوگرافی بیمارستان امام حسین ملایر هم به عنوان تنها مرکز آنژیوگرافی دولتی در استان همدان با ۸۰ میلیارد تومان هزینه کرد امروز به بهره برداری رسید.

مراسم افتتاح هفتمین جشنواره ملی مبل و منبت آخرین برنامه حضور استاندار و وزیر دادگستری در شهرستان ملایر بود.

امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری در سفر خود به استان همدان در شورای اداری استان شرکت کرد و پس از آن برای افتتاح و آغاز به کار چندین طرح به مناسبت هفته دولت در شهرستان ملایر حضور یافت.