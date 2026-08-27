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افزایش اعتبار کالابرگ در مرحله نهایی

اعتبار کالابرگ الکترونیکی مرداد ماه برای سرپرستان خانوار دارای رقم انتهایی کدملی ۷، ۸ و ۹ واریز شد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۵- ۱۷:۰۱
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برچسب ها: کالابرگ ، معیشت مردم ، کالاهای اساسی
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