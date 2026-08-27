وی ادامه داد: در لرستان ۱۲۹۴ متقاضی ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد ۵۰۹ نفر آقا و ۷۸۵ خانم هستند.

نجفی‌زاده با بیان اینکه لرستان دو حوزه امتحانی دارد، تصریح کرد:در این آزمون ۵ رشته شغلی رو شرکت کنندگان انتخاب می‌کنند کارشناس مالی، کارشناس فرهنگی، کارشناس اشتغال، کارشناس حقوق و کارشناس امداد نتایج آزمون از طریق سامانه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به آدرس hrtc.ir به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسید.