برگزاری آزمون استخدامی شرکت شمساما در لرستان
مدیر اجرایی آزمون استخدامی کمیته امداد لرستان از برگزاری آزمون استخدامی شرکت شمساما وابسته به کمیته امداد خبر داد.
وی ادامه داد: در لرستان ۱۲۹۴ متقاضی ثبتنام کردهاند که از این تعداد ۵۰۹ نفر آقا و ۷۸۵ خانم هستند.
نجفیزاده با بیان اینکه لرستان دو حوزه امتحانی دارد، تصریح کرد:در این آزمون ۵ رشته شغلی رو شرکت کنندگان انتخاب میکنند کارشناس مالی، کارشناس فرهنگی، کارشناس اشتغال، کارشناس حقوق و کارشناس امداد نتایج آزمون از طریق سامانه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به آدرس hrtc.ir به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسید.