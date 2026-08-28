تمدید مهلت ثبتنام آزمون اختصاصی مقاطع ارشد و دکتری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ویژه طلاب
معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم از تمدید مهلت ثبتنام آزمون ورودی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری ویژه طلاب تا ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۵ خبر داد.
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به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در پی درخواستهای مکرر متقاضیان، زمان ثبتنام برای شرکت در آزمونهای اختصاصی دورههای کارشناسی ارشد و دکتری این دانشگاه تمدید شد و آزمون ورودی نیز روز پنجشنبه ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.
بر این اساس، پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد بهصورت رایگان و از میان خواهران و برادران طلبه واجد شرایط دارای مدرک سطح دو حوزه یا مدرک کارشناسی دانشگاهی بههمراه سطح یک حوزوی صورت میگیرد. در همین راستا، دانشکدههای علوم قرآنی در سراسر کشور از جمله دانشکده علوم قرآنی شیراز در گرایشهای «ادبی» و «مستشرقان» دانشجو میپذیرند و متقاضیان مقطع دکتری نیز میتوانند برای دانشکدههای علوم قرآنی استان قم و اقدام به ثبتنام نمایند.
مواد و منابع آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد شامل کتابهای «مبادئ العربیة» (بخش نحو، جلد ۴ تنقیح حمید محمدی)، «علوم قرآنی» (تألیف آیتالله معرفت) و «آشنایی با علوم حدیث» (اثر علی نصیری) اعلام شده است و پذیرش نهایی پس از قبولی در آزمون، مصاحبه علمی و تأیید مدارک توسط کمیته گزینش انجام میشود.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند جهت تکمیل فرایند ثبتنام به سامانه اینترنتی دانشگاه به نشانی https://quran.ac.ir/tollab مراجعه کرده یا بهصورت حضوری به دانشکدههای علوم قرآنی سراسر کشور مراجعه نمایند. همچنین متقاضیان میتوانند برای کسب اطلاعات تکمیلی به وبگاه دانشکده علوم قرآنی شیراز به نشانی https://shiraz.quran.ac.ir مراجعه کرده یا با شمارههای ۰۷۱۳۶۲۷۲۷۲۰، ۰۹۰۳۹۸۰۶۲۲۱ و ۰۹۳۹۵۴۹۴۹۴۱ تماس حاصل نمایند.