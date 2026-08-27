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کد خبر:
۵۸۹۴۹۱۱
تاریخ انتشار:
۰۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۱
همدان
»
ورزشی
پنجم شهریور، روزی برای ورزش کشتی
پنجم شهریور، زادروز جهان پهلوان غلامرضا تختی، به عنوان روز ملی کشتی در تقویم رسمی کشور ثبت شده است.
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