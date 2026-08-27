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افتتاح مدرسه ۹ کلاسه، آغاز ساخت پلاتوی تخصصی تئاتر و برپایی نمایشگاه عکس دانشآموزی «رگه» از مهمترین برنامههای سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به شهرستان اردکان بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سفر یکروزه خود به شهرستان اردکان، چند طرح آموزشی و فرهنگی را افتتاح و عملیات اجرایی طرح تخصصی پلاتوی تئاتر این شهرستان را آغاز کرد.در جریان این سفر، مدرسه ۹ کلاسه اردکان با مساحت دو هزار مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۳۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات دولتی و ۹۰ میلیارد ریال با مشارکت خیران مدرسهساز، به بهرهبرداری رسید.
همچنین با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، عملیات اجرایی ساخت پلاتوی تئاتر مجتمع فرهنگی آیتالله خاتمی اردکان آغاز شد. این طرح که از مطالبات دیرینه هنرمندان شهرستان به شمار میرود، در زمینی به مساحت ۸۰۰ مترمربع و با زیربنای ۵۰۰ مترمربع احداث خواهد شد و قرار است زمینه فعالیت و توسعه هنرهای نمایشی در اردکان را فراهم کند.در ادامه این سفر، نمایشگاه عکس دانشآموزی «رگه» با محوریت بحران آب و چالش کمبود این مایه حیاتی افتتاح شد.در این نمایشگاه، دانشآموزان هنرمند اردکانی با نگاهی خلاقانه و دغدغهمند، اهمیت حفاظت از منابع آب و پیامدهای خشکسالی را در قالب آثار عکاسی به تصویر کشیدهاند.