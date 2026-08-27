\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u0686\u0647\u0644\u0645\u06cc\u0646 \u06cc\u0627\u062f\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u0648\u0627\u0644\u0627\u0645\u0642\u0627\u0645 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc \u0634\u0627\u0647\u06a9\u0648\u0647 \u0633\u0641\u0644\u06cc \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06af\u0631\u06af\u0627\u0646 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n