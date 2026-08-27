



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، بلیت‌فروشی دیدار تیم‌های فجر شهید سپاسی شیراز و ذوب‌آهن اصفهان در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر فوتبال آغاز شد.

این مسابقه روز شنبه ۷ شهریور ساعت ۱۹ به میزبانی ورزشگاه پارس شیراز برگزار خواهد شد و علاقه‌مندان می‌توانند بلیت این دیدار را به صورت اینترنتی از طریق سامانه رسمی فروش بلیت مسابقات لیگ برتر به نشانی footballeticket.ir تهیه کنند.

بر اساس اعلام باشگاه فجر شهید سپاسی، ظرفیت تعیین شده برای هواداران میزبان و میهمان به صورت جداگانه در سامانه بارگذاری شده و بلیت‌فروشی صرفاً به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.