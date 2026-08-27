به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر حضوری بودن کلاس‌های دانشگاه‌ها از آغاز سال تحصیلی جدید گفت: موضوع برگزاری روز درمیان کلاس‌ ها یا مجازی شدن آموزش به دلیل شرایط سوخت و بهینه‌ سازی مصرف انرژی اصلاً روی میز دولت و دانشگاه‌ ها نیست.

حسین سیمایی صراف در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره نحوه برگزاری کلاس‌ های دانشگاه‌ ها در سال تحصیلی جدید اظهار کرد: دانشگاه‌ ها حتما از آغاز مهرماه به‌ صورت حضوری فعالیت خواهند کرد و هیچ شبهه و تردیدی در این زمینه وجود ندارد.

وی با اشاره به برگزاری حضوری کلاس‌ های تحصیلات تکمیلی در ماه‌ های پایانی ترم گذشته افزود: بنابراین آموزش دانشگاه‌ ها در سال تحصیلی پیش‌ رو نیز به‌صورت حضوری دنبال خواهد شد.

سیمایی‌ صراف ظهر امروز همچنین در آیین افتتاح یکی از طرح‌ های ویژه هفته دولت در مشهد اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در توسعه روستاها و رساندن خدمات زیرساختی به روستاها، از جمله آب، برق و گاز، پیشرو بوده و از همان سال‌ های ابتدایی پس از انقلاب، دولت ارائه این خدمات به روستاها را وظیفه خود دانسته است.

وزیر علوم افزود: از مقطعی به بعد، روستاها با ضعف‌ هایی مواجه شدند؛ این در حالی است که همزمان فناوری‌ ها و نوآوری‌ های جدید وارد عرصه شده‌ اند و امروز نگاه و توجه جامعه بار دیگر به سمت روستاها معطوف شده است.

وی ادامه داد: اگر بتوانیم زیرساخت‌ های روستاها را تکمیل و متناسب با عصر جدید توسعه دهیم و از فناوری‌ ها و نوآوری‌ های روز در این مناطق استفاده کنیم، می‌ توان امیدوار بود که مهاجرت معکوس به شکل جدی‌ تری محقق شود.